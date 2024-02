Coloplast Aktie: Hammer Entwicklung!

Das dänische Unternehmen Coloplast A- wird genauer unter die Lupe genommen. Bei einer Betrachtung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) fällt auf, dass dieses mit einem Wert von 34,17 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" von 50 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie preisgünstiger erscheint, was sie auf fundamentaler Basis als "günstig" kennzeichnet und daher ein "Gut" erhält.

Die Stimmungslage der Anleger zeigt keine bedeutende Tendenz im vergangenen Monat, weshalb dieser Punkt neutral bewertet wird. Ebenso ist die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen im letzten Monat durchschnittlich, was zu einem neutralen Rating für die Coloplast A-Aktie führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Aktie auf 808,44 DKK geschätzt, während der aktuelle Kurs bei 797,6 DKK liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -1,34 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 hat derzeit einen Stand von 779,69 DKK, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +2,3 Prozent ebenfalls neutral bewertet wird. Insgesamt erhält die Coloplast A-Aktie daher ein Gesamtrating von "Neutral" in Bezug auf die technische Analyse.

Die Bewertung des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird, was zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.