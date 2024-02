Coloplast Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die technische Analyse der Coloplast A- Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 806,85 DKK liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral", da der Aktienkurs bei 786,2 DKK liegt und somit einen Abstand von -2,56 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 781,19 DKK, was einer Differenz von +0,64 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich ein Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume von "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, wobei an zehn Tagen positive Themen vorherrschten und an zwei Tagen negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion ebenfalls von positiven Themen über das Unternehmen Coloplast A- geprägt, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Coloplast A- mit -7,5 Prozent um mehr als 3 Prozent darunter. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" verzeichnet eine mittlere Rendite von -14,37 Prozent, wobei Coloplast A- mit 6,87 Prozent deutlich darüber liegt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich hingegen nicht signifikant verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Coloplast A- Aktie ein "Schlecht"-Rating.