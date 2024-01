Coloplast Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Der Aktienkurs von Coloplast A- hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,58 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") eine Überperformance von 0 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -11,88 Prozent, wobei Coloplast A- aktuell 5,3 Prozent über diesem Wert liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmung in Bezug auf die Aktie von Coloplast A- wird positiv eingeschätzt, da die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend positiv ausfallen. Allerdings wurden in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung führt.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung eher neutral sind, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Coloplast A- als "Neutral" bewertet, da er sich sowohl um -5,74 Prozent vom GD200 als auch um +1,27 Prozent vom GD50 entfernt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung der Coloplast A--Aktie, basierend auf verschiedenen Bewertungskriterien.