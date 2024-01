Coloplast Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Der Aktienkurs von Coloplast A- hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -7,5 Prozent erzielt, was mehr als 3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör-Branche, die eine mittlere Rendite von -14,37 Prozent verzeichnet, liegt Coloplast A- mit 6,87 Prozent deutlich darüber. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie neutral bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein insgesamt positives Stimmungsbild rund um Coloplast A-. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen, was zu einer Einschätzung des Unternehmens als "Gut" führt.

Jedoch gab es in den letzten Wochen auch eine Zunahme an negativen Kommentaren über Coloplast A- in den sozialen Medien, was das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer in den roten Bereich rücken ließ. Die Aktie erhält daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der abnehmenden Aufmerksamkeit und der verstärkten negativen Kommentare.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Coloplast A- zeigt eine Ausprägung von 96,57, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 47,96, was zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Rating für die Aktie von Coloplast A-.