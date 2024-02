Coloplast Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Coloplast A- wird als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 34,17, was einem Abstand von 32 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 50,62 entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Coloplast A- in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Coloplast A- wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 29,17 Punkte, was bedeutet, dass Coloplast A- momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Coloplast A- daher mit "Gut" für diesen Punkt bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor, "Gesundheitspflege", liegt Coloplast A- mit einer Rendite von -7,5 Prozent mehr als 3 Prozent darunter. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -13,05 Prozent. Auch hier liegt Coloplast A- mit 5,55 Prozent deutlich darüber. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.