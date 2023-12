Coloplast Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die technische Analyse der Coloplast A- zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 819,84 DKK liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs mit 748,4 DKK einen Abstand von -8,71 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 748,58 DKK, was einer Differenz von -0,02 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite der Coloplast A- beträgt 2,76 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,78 Prozent liegt. Aufgrund dieser Tatsache erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite wird dabei in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Coloplast A- liegt bei 91,16, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit eine Bewertung als "Schlecht" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 51 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Coloplast A- daher eine Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild mit "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält die Coloplast A- in dieser Kategorie eine Gesamtbewertung von "Neutral".