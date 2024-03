Coloplast Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Hilfsmittel der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Coloplast A-. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 26,55 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Coloplast A- momentan überverkauft ist und die Aktie daher als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist Coloplast A- ebenfalls überverkauft (Wert: 24,17), was auch hier zu einem "Gut"-Rating führt. Somit wird die Aktie unterm Strich mit "Gut" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Coloplast A- beträgt das aktuelle KGV 40. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" haben im Durchschnitt ein KGV von 47. Coloplast A- ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet und erhält in dieser Kategorie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie spielt auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen, sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Coloplast A- zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,42 Prozent erzielt, was 12,94 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -13,25 Prozent, was bedeutet, dass Coloplast A- aktuell 31,67 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.