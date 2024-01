Coloplast Aktie: Alles nach Plan!

In den letzten Tagen war die Stimmung in den sozialen Netzwerken für Anleger überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Gespräche über das Unternehmen Coloplast A-. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" im Anleger-Sentiment.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dies ergibt den sogenannten Relative Strength Index (RSI), der im Finanzmarkt häufig verwendet wird. Der 7-Tage-RSI für Coloplast A- liegt derzeit bei 34,16 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem Wert von 45,53. Daraus ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Coloplast A- mit -7,5 Prozent mehr als 3 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -13,83 Prozent. Hier liegt Coloplast A- mit 6,33 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Bei der Einschätzung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In Bezug auf Coloplast A- zeigte die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Somit erhält Coloplast A- insgesamt ein "Schlecht"-Rating.