Coloplast A ist zurück!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen abbildet, indem er die Aufwärtsbewegungen in Bezug auf die Gesamtbewegungen setzt. Die Spanne des RSI reicht von 0 bis 100 und der RSI der Coloplast A- liegt derzeit bei 22,7, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgeweitet wird, liegt er bei 48, was darauf hindeutet, dass sich die Aktie in einer neutralen Situation befindet und daher ebenfalls die Bewertung "Gut" erhält.

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Indikator und für die Coloplast A- wurden in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht. Auch wenn in den letzten Tagen nicht viele positive oder negative Themen diskutiert wurden, resultiert insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Bei einem Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass die Coloplast A- im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,58 Prozent erzielt hat, was 0,3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" liegt die Coloplast A- jedoch um 4,64 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses festgestellt, dass die Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, da der Kurs der Aktie um -5,1 Prozent über dem GD200 (gleitender Durchschnittskurs über 200 Tage) liegt. Der GD50 (gleitender Durchschnittskurs über 50 Tage) weist hingegen eine Abweichung von +2,09 Prozent auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.