Colony Bankcorp Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die Finanzleistung von Colony Bankcorp wird durch verschiedene Kennzahlen bewertet. Aus der gezahlten Dividende und dem aktuellen Kurs ergibt sich eine Dividendenrendite von 3,8 %. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 138,76 % wird diese Rendite als niedrig eingestuft, was einer Differenz von 134,96 Prozentpunkten entspricht und daher als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Colony Bankcorp in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,36 % erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche eine Underperformance von -5,94 % bedeutet. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Finanzen"-Sektors, der eine Rendite von 7,58 % erzielte, lag Colony Bankcorp um 13,94 % darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung gegenüber Colony Bankcorp war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, wie aus der Auswertung von Kommentaren in sozialen Medien hervorgeht. Dies lässt die Gesamt-Einstufung als "Schlecht" zu.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Colony Bankcorp derzeit bei 10,78 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 11,03 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +2,32 %, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 11,96 USD, was einer Distanz von -7,78 % entspricht und daher als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Neutral" vergeben.