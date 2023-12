Colonial Coal Aktie: Das ist einfach klasse!

Die technische Analyse der Colonial Coal-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 1,62 CAD verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 1,76 CAD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +8,64 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 1,66 CAD, was einer Differenz von +6,02 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal gewertet wird. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung auf Basis der beiden Zeiträume.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 19,38 Prozent erzielt, was 31,17 Prozent über dem Durchschnitt (-11,8 Prozent) im Sektor "Materialien" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" von -11,8 Prozent übertrifft Colonial Coal diesen Wert um 31,17 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) weist die Colonial Coal-Aktie einen RSI von 96,55 auf, was als "Schlecht" eingeordnet wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 40,45 und wird als "Neutral" eingestuft. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung auf "Schlecht" in Bezug auf den RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken zeigt, dass die Anleger in den vergangenen Tagen überwiegend positiv gestimmt waren. Allerdings hat sich die Diskussion in den letzten Tagen verstärkt auf negative Themen konzentriert. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was eine entsprechende Einschätzung des Anleger-Sentiments ergibt.