Colonial Coal Aktie: Es wird konkret!

Die Dividendenpolitik von Colonial Coal wird von Analysten als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -3,66 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" entspricht.

In der technischen Analyse wird Colonial Coal auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 1,64 CAD, während der Aktienkurs bei 1,9 CAD liegt, was einer Überperformance von +15,85 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 1,74 CAD zeigt eine Abweichung von +9,2 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Wert eingestuft wird. Insgesamt erhält das Unternehmen also ein Rating von "Gut".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Colonial Coal im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,62 Prozent erzielt, was 29,23 Prozent über dem Durchschnitt der Branche "Metalle und Bergbau" liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz erhält die Colonial Coal-Aktie ein "Neutral"-Rating, da es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und auch die Diskussionsintensität sich nicht signifikant verändert hat.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Colonial Coal in Bezug auf die Dividendenpolitik Schwächen aufweist, aber in technischer Hinsicht und im Vergleich zur Branche als solide und überdurchschnittlich bewertet wird. Das Sentiment und der Buzz um die Aktie werden als neutral eingestuft.