Colombier Acquisition Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Psq von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Zusätzlich wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt also eine "Gut"-Einstufung.

Auch über einen längeren Zeitraum hinweg lässt sich Psq hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, was ebenfalls eine Einschätzung als "Gut"-Wert bedeutet. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Psq-Aktie hat einen Wert von 34, was eine "Neutral"-Bewertung bedeutet. Der Vergleich mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (58,07) führt zu einer ebenfalls "Neutral"-Einstufung. In Summe ergibt sich daher eine "Neutral"-Rating für Psq.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Psq-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 8,5 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (4,75 USD) weicht somit um -44,12 Prozent ab und erhält eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen führt zu einer "Schlecht"-Einstufung, da der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt ergibt sich damit für die Psq-Aktie ein "Schlecht"-Rating nach einfacher Charttechnik.