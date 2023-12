Collplant Biotechnologies Aktie: Pleite oder Chance?

Analysteneinschätzung: Nach der Analyse von 1 Analystenbewertung in den letzten zwölf Monaten erhält die Collplant Biotechnologies-Aktie durchgehend positive Einstufungen. Keine der Bewertungen fiel negativ oder neutral aus, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 22,75 USD, was auf ein Potenzial von 335,82 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 5,22 USD hindeutet. Das daraus resultierende Empfehlungsvotum lautet dementsprechend "Gut". Zusammenfassend erhält Collplant Biotechnologies von den Analysten ein durchweg positives Rating.

Relative Strength Index (RSI): Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Collplant Biotechnologies-Aktie liegt bei 67, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 55,26 ebenfalls neutral. Die Gesamtanalyse der RSIs führt somit zu einem "Neutral"-Rating für Collplant Biotechnologies.

Technische Analyse: Bei der Betrachtung des gleitenden Durchschnitts zeigt sich, dass die Collplant Biotechnologies-Aktie im längerfristigen Zeitraum (-21,97 Prozent Abweichung) als "Schlecht" bewertet wird. Im kurzfristigen Zeitraum (-3,33 Prozent Abweichung) wird hingegen ein "Neutral"-Rating vergeben. Insgesamt ergibt sich somit für Collplant Biotechnologies auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend neutral. Positive Diskussionen über das Unternehmen Collplant Biotechnologies nahmen in den letzten ein bis zwei Tagen zu, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Gut" eingestuft.