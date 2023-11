Collplant Biotechnologies Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Das Internet hat einen bedeutenden Einfluss auf die Stimmungen und Diskussionen rund um Aktien. Die Intensität und die Veränderungen in den sozialen Medien können neue Einschätzungen für Aktien hervorbringen. Im Falle von Collplant Biotechnologies wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was zu einem neutralen Gesamtbild führt.

Langfristig gesehen, erhalten die Aktien von Collplant Biotechnologies eine positive Einschätzung von Analysten. Es liegen insgesamt 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen vor. Zudem gibt es kein neues Feedback von Analysten aus dem letzten Monat. Das Kursziel der Aktien wird bei 22,75 USD festgelegt, was eine potenzielle Performance von 297,03 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Gesamtbewertung von Analysten als positiv eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktien von Collplant Biotechnologies derzeit bei 7,08 USD liegt, während der tatsächliche Kurs bei 5,73 USD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200. Der GD50 beträgt derzeit 5,55 USD, wodurch die Gesamtbewertung als neutral eingestuft wird.

Basierend auf dem Relative Strength Index (RSI) wird die Collplant Biotechnologies-Aktie als neutral eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 beträgt 40,66, was zu einer neutralen Empfehlung führt, während der RSI25 bei 44,34 liegt, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie auf der Grundlage des Relative Strength Indikators als neutral bewertet.