Collplant Biotechnologies Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die technische Analyse der Collplant Biotechnologies-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 6,24 USD liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 5,36 USD liegt und somit einen Abstand von -14,1 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 5,54 USD, was einer Differenz von -3,25 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Collplant Biotechnologies-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 70,53, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 57,58 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daraus das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Analysteneinschätzung der Collplant Biotechnologies zeigt, dass die Aktie von institutioneller Seite aus das Rating "Gut" erhält. Analysten erwarten eine Entwicklung von 324,44 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 22,75 USD. Somit ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Collplant Biotechnologies besonders positiv diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.