Knight-Swift Transportation Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Knight-swift Transportation-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 54,54 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 58,18 USD, was einem Unterschied von +6,67 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 52,91 USD liegt mit einem Unterschied von +9,96 Prozent über dem Schlusskurs, wodurch die Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt erhält die Knight-swift Transportation-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die weichen Faktoren wird auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zur Einschätzung einer Aktie herangezogen. In den vergangenen Monaten zeigte sich eine schwache Aktivität im Netz, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Allerdings gab es eine positive Änderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Knight-swift Transportation-Aktie daher als "Gut"-Wert eingestuft.

Im Hinblick auf fundamentale Faktoren beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 21,83 und liegt damit 20 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 27. Die Aktie wird daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle RSI-Wert von 46,75 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher die Einstufung "Neutral". Im RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 26, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird, und somit eine "Gut"-Einstufung erhält. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung im RSI.

Insgesamt weist die Knight-swift Transportation-Aktie also positive Bewertungen auf, sowohl in der technischen Analyse als auch in den fundamentalen und sentimentalen Faktoren.

