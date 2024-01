Colliers Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Die langfristige Meinung der Analysten zur Colliers-Aktie fällt positiv aus, denn sie wird insgesamt mit "Gut" bewertet. Von insgesamt 1 Bewertung wurde keine als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Colliers vor, und das Kursziel der Analysten beträgt 121 CAD, was einer potenziellen Performance von -27,8 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft. Unsere Redaktion verleiht der gesamten Analysteneinschätzung das Rating "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Colliers liegt bei 28,71 und wird daher als "Gut" eingestuft. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, wird mit 28,89 als Indikator für eine "Gut"-Einschätzung bewertet. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung auf "Gut" Niveau.

In den letzten Wochen gab es eine vermehrte Anzahl positiver Kommentare über Colliers in den sozialen Medien, was zu einem positiven Stimmungsbarometer bei den Marktteilnehmern führte. Daher erhält die Aktie von unserer Redaktion eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionen über Colliers in den sozialen Medien lagen im normalen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment zur Aktie von Colliers ist positiv, da überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen besonders mit positiven Themen rund um Colliers beschäftigt hat. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse des Anleger-Sentiments eine Bewertung von "Gut".