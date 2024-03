Colliers Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die Analysteneinschätzung für die Colliers-Aktie zeigt, dass von insgesamt 1 Bewertung in den letzten zwölf Monaten 1 als "Gut" eingestuft wurde, während 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" bewertet wurden. Das durchschnittliche Rating für das Wertpapier liegt somit bei "Gut". Es gab keine Analystenupdates zu Colliers im letzten Monat. Die durchschnittlichen Kursziele ergaben einen Wert von 150 CAD, was bedeutet, dass die Aktie um -6,98 Prozent vom letzten Schlusskurs (161,25 CAD) fallen könnte. Die daraus resultierende Empfehlung lautet daher "Schlecht". Insgesamt erhält Colliers somit von den Analysten ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse ist die Colliers-Aktie aktuell um +1,57 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +11,76 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Colliers als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Colliers-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 38,21 und für den RSI25 von 44,36, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wird festgestellt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Die Diskussionsintensität zeigt jedoch, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich und zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zieht, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Colliers-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.