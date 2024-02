Colliers Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf betrachtet. Für die Colliers-Aktie beträgt der RSI-Wert aktuell 42,22, was auf Neutralität hindeutet. Auch der RSI25-Wert von 37 weist auf eine neutrale Bewertung hin.

Die technische Analyse zeigt, dass die Colliers-Aktie sowohl anhand des 50- als auch des 200-Tage-Durchschnitts gute Bewertungen erhält. Der längerfristige Durchschnitt von 200 Handelstagen liegt bei 141,81 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 167,11 CAD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +17,84 Prozent und führt zu einer positiven Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 158,65 CAD liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Colliers in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen Wochen überwogen jedoch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt eine zunehmend schlechtere Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten. Dennoch erfuhr das Unternehmen eine erhöhte Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem positiven Rating führt.

Insgesamt erhält die Colliers-Aktie auf Basis der technischen Analyse und Anlegerstimmung gemischte Bewertungen, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet.