Collegium Pharmaceutical Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Der Aktienkurs von Collegium Pharmaceutical hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 31,17 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich Gesundheitspflege liegt die Rendite damit um 22,52 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche Arzneimittel beträgt 20,08 Prozent, was bedeutet, dass Collegium Pharmaceutical aktuell 11,09 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Ein weiteres positives Signal ergibt sich aus dem Relative Strength Index (RSI). Der RSI der Collegium Pharmaceutical liegt bei 3,3, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit einem Wert von 16,26 auf eine positive Entwicklung hin.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Aktie ebenfalls gute Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt um 27,91 Prozent über dem aktuellen Kurs, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Plus von 21,86 Prozent über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt.

Auch die Meinungen der Analysten deuten auf eine positive Entwicklung hin. Die langfristige Einschätzung der Analysten fällt insgesamt positiv aus, mit einer Bewertung von 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht. Das Kursziel der Analysten liegt bei 35 USD, was eine zukünftige Performance von 17,14 Prozent bedeuten würde. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung als "Gut".

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Bewertungen und Analysen eine positive Gesamteinschätzung für die Aktie von Collegium Pharmaceutical.