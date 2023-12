Collegium Pharmaceutical Aktie: Der Knaller!

Die Pharmafirma Collegium Pharmaceutical hat in Bezug auf die Dividendenrendite eine schlechte Bewertung erhalten, da sie bei 0 Prozent liegt, was 2,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Analysten haben die Aktie von Collegium Pharmaceutical in den letzten zwölf Monaten mit einer guten, einer neutralen und keiner schlechten Einstufung bewertet, was zu einer langfristigen Gesamtbewertung "Gut" führt. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Collegium Pharmaceutical. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 35 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 20,07 Prozent bedeutet, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die Anlegerstimmung basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Collegium Pharmaceutical diskutiert, mit überwiegend positiven Themen an sieben Tagen und überwiegend negativen Themen an vier Tagen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung "Gut" für die Aktie führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten wird Collegium Pharmaceutical als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 26 liegt, während vergleichbare Unternehmen in der Branche im Durchschnitt ein KGV von 102 haben. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.