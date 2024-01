Collegium Pharmaceutical Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Janus Henderson":

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Collegium Pharmaceutical eingestellt waren. In den letzten zehn Tagen drehte sich die Diskussion hauptsächlich um positive Themen, und es gab keine negative Diskussion. An zwei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Auf Basis einer Stimmungsanalyse erhält Collegium Pharmaceutical daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Collegium Pharmaceutical verläuft aktuell bei 23,72 USD, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt, da der Aktienkurs selbst bei 32,3 USD aus dem Handel ging, was einen Abstand von +36,17 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 26,51 USD, was einer Differenz von +21,84 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis der technischen Analyse daher die Gesamtbewertung "Gut".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Collegium Pharmaceutical liegt bei einem Wert von 30, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Arzneimittel" (KGV von 104,48) unter dem Durchschnitt (ca. 71 Prozent) liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Collegium Pharmaceutical daher unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt Collegium Pharmaceutical mit einer Rendite von 31,17 Prozent mehr als 14 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche, die auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 8,73 Prozent kommt, liegt Collegium Pharmaceutical mit 22,44 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.