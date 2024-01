Collegium Pharmaceutical Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Die technische Analyse der Collegium Pharmaceutical-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 23,93 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 32,51 USD liegt, was einer Abweichung von +35,85 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 27,58 USD liegt, so liegt auch hier der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +17,88 Prozent darüber, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Collegium Pharmaceutical-Aktie einen aktuellen Wert von 32,73 auf, was 69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Arzneimittel) von 104 liegt. Daraus ergibt sich eine Unterbewertung der Aktie und somit eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche zeigt die Collegium Pharmaceutical-Aktie eine Outperformance von +2,31 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von 14,69 Prozent um 1,45 Prozent über dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Analysteneinschätzungen der Collegium Pharmaceutical-Aktie der letzten zwölf Monate zeigen insgesamt eine Bewertung von 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Auch das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 35 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 7,66 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.