Collegium Pharmaceutical Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Collegium Pharmaceutical beträgt das aktuelle KGV 30, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel", die im Durchschnitt ein KGV von 105 haben, darauf hindeutet, dass Collegium Pharmaceutical aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Die Redaktion bewertet die Aktie daher in dieser Kategorie als "Gut".

Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei Collegium Pharmaceutical zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Collegium Pharmaceutical war in diesem Zeitraum positiv, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Daher erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

In Bezug auf die Dividende schüttet Collegium Pharmaceutical derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Arzneimittel, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Aktie der Collegium Pharmaceutical wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen. Daraus leitet sich für die langfristige Einstufung ein "Gut" ab. Das Kursziel für die Aktie der Collegium Pharmaceutical liegt im Mittel bei 35 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 10,27 Prozent bedeutet. Dies führt ebenfalls zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" basierend auf der Bewertung der Analysten.