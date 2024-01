Collegium Pharmaceutical Aktie: Die Bären zittern!

Die Stimmung unter den Anlegern für Collegium Pharmaceutical ist derzeit besonders positiv. In den Diskussionsforen und sozialen Medien wurden in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Diese Einschätzung basiert auf der Auswertung von Meinungen und Äußerungen in den genannten Medien.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell einen Wert von 30 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 71 Prozent. Speziell im Bereich "Arzneimittel" liegt der durchschnittliche Wert bei 104, was die Unterbewertung von Collegium Pharmaceutical verdeutlicht.

Die Analyse der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Tendenz in der Anlegerstimmung gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert. Somit wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Einschätzung von Analysten erhält Collegium Pharmaceutical insgesamt ein "Gut"-Rating. Aus den letzten zwölf Monaten liegen 1 positive, 1 neutrale und keine negativen Bewertungen vor. Zudem liegt das durchschnittliche Kursziel für die Aktie bei 35 USD, was einen potenziellen Anstieg um 13,71 Prozent vom letzten Schlusskurs aus bedeutet.

Insgesamt wird die Aktie von Analysten positiv bewertet und erhält somit eine "Gut"-Empfehlung.