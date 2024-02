Collegium Pharmaceutical Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Die technische Analyse von Collegium Pharmaceutical zeigt, dass sich das Unternehmen in einem positiven Trend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt derzeit bei 24,92 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 33,7 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +35,23 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 31,11 USD liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Collegium Pharmaceutical also ein "Gut"-Rating basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Die Analystenbewertung zeigt, dass von insgesamt 2 Analystenbewertungen 1 als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft werden. Der Durchschnitt der Kursziele liegt bei 35 USD, was eine mögliche Steigerung von 3,86 Prozent vom letzten Schlusskurs aus bedeutet. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung. Insgesamt erhält Collegium Pharmaceutical also ein "Gut"-Rating von den Analysten.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigen ebenfalls positive Veränderungen für Collegium Pharmaceutical. Die Aufhellung des Stimmungsbildes und die Zunahme der Kommunikationsfrequenz führen zu einem weiteren "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 42,58, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 41 und erhält ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird Collegium Pharmaceutical daher auch in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.