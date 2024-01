Collabosration Aktie: Was passiert jetzt?

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Anleger haben weder über positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Collabos gesprochen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral" und gibt dem Anleger-Sentiment eine entsprechende Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Collabos beträgt aktuell 44,74 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 50 im neutralen Bereich. Daher erhält die Aktie in Bezug auf den RSI eine "Neutral"-Bewertung.

Der gleitende Durchschnittskurs der Collabos beläuft sich auf 348,93 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 331 JPY erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -5,14 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 334,38 JPY, was einen Abstand von -1,01 Prozent bedeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf die technische Analyse.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen ausgemacht werden. Daher erhält Collabos auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken neutral ist und auch die technische Analyse sowie das Sentiment und der Buzz auf Neutral stehen. Anleger sollten diese Informationen bei ihrer Investmententscheidung berücksichtigen.