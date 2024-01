Collabosration Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Collabos-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 68, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI-Wert mit 46,64 im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating für Collabos basierend auf dem RSI.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war im letzten Monat weder signifikant höher noch niedriger als üblich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Collabos-Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse ist die Collabos-Aktie mit einem Kurs von 347 JPY derzeit +3,71 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen, da die Distanz zum GD200 bei -0,48 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Auch die Betrachtung weicher Faktoren wie die Stimmung der Anleger zeigt, dass die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen neutral waren, und die Diskussionen in den sozialen Medien in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen behandelten. Daher wird auch in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Einstufung für die Collabos-Aktie vorgenommen.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung für Collabos sowohl aus technischer als auch aus sozialer Sicht.