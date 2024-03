Collabosration Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technisches Analyseinstrument, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für die Collabos-Aktie zeigt der RSI aktuell einen überkauften Wert von 71,43, was auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 54, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Schlecht" betrachtet.

In den letzten zwei Wochen wurde Collabos von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge lässt den Schluss zu, dass die Anleger-Stimmung auf neutraler Ebene liegt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Collabos-Aktie sowohl auf längerfristiger (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger Basis (50-Tage-Durchschnitt) als "Neutral" eingestuft wird. Der aktuelle Schlusskurs liegt jeweils nahe dem Durchschnitt, was auf eine stabile Bewertung hinweist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Es wurde jedoch eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hindeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt wird Collabos daher auch in diesem Bereich mit einem "Schlecht"-Rating versehen.