Collabosration Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Das Anleger-Sentiment und die Diskussion über die Aktie von Collabos im Netz zeigen ein neutrales Bild. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Collabos-Aktie bei 347,4 JPY, was auch zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 335 JPY aus dem Handel, was einem Abstand von -3,57 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt mit einem Niveau von 338,76 JPY eine Differenz von -1,11 Prozent, was erneut zu einem "Neutral"-Signal führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde über Collabos eher neutral diskutiert. Positiven Themen standen negative Themen gegenüber, wobei die letzten ein bis zwei Tage von einer zunehmenden negativen Stimmung geprägt waren. Dadurch erhält Collabos eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) der Collabos liegt bei 61,54, was als neutral bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 52, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich also für die Aktie von Collabos eine "Neutral"-Bewertung in den verschiedenen Kategorien.