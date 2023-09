Colgate-Palmolive: Quartalszahlen Prognosen und der Einfluss auf den Aktienkurs

Weitere Suchergebnisse zu "Colgate-Palmolive":

In knapp zwei Monaten wird das in New York ansässige Unternehmen Colgate-Palmolive seine Quartalszahlen für das dritte Quartal veröffentlichen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Colgate-Palmolive Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Aktuell wird die Marktkapitalisierung des Unternehmens auf 55,90 Mrd. EUR geschätzt. Anleger und Analysten erwarten gespannt die neuen Quartalszahlen, da Experten eine leichte Umsatzsteigerung im Vergleich zum Vorquartal prognostizieren. Im dritten Quartal 2022 erzielte Colgate-Palmolive einen Umsatz von 4,10 Mrd. EUR, während jetzt ein Umsatzsprung um +8,30 Prozent auf 4,44 Mrd. EUR erwartet wird. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +8,10% ansteigen und sich auf 614,81 Mio. EUR belaufen.

Auf Jahressicht sind Analysten optimistisch gestimmt und...