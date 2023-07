Colgate-Palmolive Quartalszahlen: Prognose und Auswirkungen auf den Aktienkurs

Weitere Suchergebnisse zu "Colgate-Palmolive":

In nur 89 Tagen wird das in New York ansässige Unternehmen Colgate-Palmolive seine Quartalszahlen für das dritte Quartal bekannt geben. Doch mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen können die Aktionäre rechnen? Und wie hat sich die Colgate-Palmolive Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

In wenigen Wochen ist es soweit – der Bericht über das dritte Quartal steht an. Die Analysten sagen voraus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht sinken wird. Im dritten Quartal 2022 lag der Umsatz bei 4,03 Mrd. EUR, während für dieses Jahr ein Rückgang um -3,40 Prozent auf 3,90 Mrd. EUR erwartet wird. Auch beim Gewinn wird ein Minus von etwa -2,70 Prozent prognostiziert, was einem Wert von 544,43 Mio. EUR entspricht.

Doch wie reagieren die Aktionäre auf diese Schätzungen? Insgesamt sind die Analysten eher pessimistisch und...