Colgate-Palmolive Quartalszahlen: Aktionäre erwarten steigenden Umsatz und Gewinn

In knapp drei Monaten wird das Unternehmen Colgate-Palmolive, mit Sitz in New York, seine Quartalszahlen für das vierte Quartal bekanntgeben. Aktionäre und Analysten sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen zu erwarten sind und wie sich die Colgate-Palmolive Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 55,88 Milliarden Euro wird die Colgate-Palmolive Aktie in 105 Tagen vor Börseneröffnung ihre neuen Quartalszahlen präsentieren. Die Analysten prognostizieren derzeit einen deutlichen Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Während der Umsatz im vierten Quartal 2022 bei 4,39 Milliarden Euro lag, wird nun ein Plus von +90,42 Prozent auf 8,36 Milliarden Euro erwartet. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +95,43 Prozent auf 79,66 Millionen Euro steigen.

Langfristig sind...