Colgate-Palmolive Quartalszahlen: +89,70% Umsatzwachstum erwartet – Optimistische Prognosen für Aktionäre

In weniger als vier Monaten wird das in New York ansässige Unternehmen Colgate-Palmolive seine Quartalszahlen für das vierte Quartal bekannt geben. Anleger sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen zu erwarten sind und wie sich die Colgate-Palmolive-Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 55,78 Mrd. EUR bietet die Colgate-Palmolive-Aktie vor Börseneröffnung einiges an Potenzial. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf die Zahlen, da das Datenanalyse-Team derzeit mit einem starken Umsatzanstieg gegenüber dem Vorquartal rechnet. Im vierten Quartal 2022 erzielte Colgate-Palmolive einen Umsatz von 4,38 Mrd. EUR, während nun ein Anstieg um +89,70 Prozent auf 8,31 Mrd. EUR erwartet wird. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +94,73% auf 79,23 Mio. EUR...