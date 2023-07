Colgate-Palmolive Quartalszahlen in 101 Tagen - Markt erwartet Gewinn- und Umsatzzuwachs

Weitere Suchergebnisse zu "Colgate-Palmolive":

In genau 101 Tagen wird das in New York ansässige Unternehmen Colgate-Palmolive seine finanziellen Ergebnisse für das dritte Quartal bekannt geben. Aktionäre sind natürlich gespannt, mit welchem Umsatz und Gewinnzahlen sie rechnen können. Auch die Entwicklung der Colgate-Palmolive Aktie im Vergleich zum Vorjahr interessiert viele.

Es bleiben nur noch 101 Tage bis zur Veröffentlichung der Quartalszahlen. Aktuell hat die Colgate-Palmolive Aktie eine Marktkapitalisierung von 55,52 Mrd. EUR. Aktionäre und Analysten warten gebannt auf die Bekanntgabe der neuen Zahlen. Laut Datenanalyse gehen Experten davon aus, dass es im Vergleich zum Vorquartal einen leichten Umsatzzuwachs geben wird. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz 3,97 Mrd. EUR und nun wird mit einem Anstieg um +7,20 Prozent auf 4,25 Mrd. EUR gerechnet. Auch der...