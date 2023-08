Colgate-Palmolive: Quartalsprognose und Aktienperformance erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Colgate-Palmolive":

ARTIKEL:

Colgate-Palmolive steht kurz davor, seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal bekanntzugeben. Aktionäre fragen sich, mit welchem Umsatz und Gewinn sie rechnen können und wie sich die Colgate-Palmolive Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

In nur 74 Tagen wird das Unternehmen mit Sitz in New York seine neuen Quartalszahlen vorstellen. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Colgate-Palmolive Aktie liegt bei 57,16 Mrd. EUR. Sowohl Aktionäre als auch Analysten sind gespannt auf die Ergebnisse. Die aktuellen Datenanalysen deuten darauf hin, dass es zu einem leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal kommen könnte. Im 3. Quartal 2022 lag der Umsatz bei 4,04 Mrd. EUR, während nun ein Rückgang um -1,30 Prozent auf 3,99 Mrd. EUR erwartet wird. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um -1,40% auf 552,50 Mio.EUR...