Colgate-Palmolive Quartalsprognose: Umsatz- und Gewinnsteigerung erwartet

Colgate-Palmolive, das Unternehmen mit Sitz in New York, wird in 32 Tagen seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Colgate-Palmolive beträgt 56,80 Mrd. EUR. Experten rechnen damit, dass das Unternehmen im Vergleich zum Vorquartal einen leichten Umsatzanstieg verzeichnen wird. Im 3. Quartal 2022 erzielte Colgate-Palmolive einen Umsatz von 4,18 Mrd. EUR und nun wird ein Sprung um +8,10 Prozent auf 4,52 Mrd. EUR erwartet.

Auch der Gewinn soll steigen und voraussichtlich um +8,10 Prozent auf 626,91 Mio. EUR anwachsen.

Auf Jahressicht prognostizieren Analysten einen Umsatzanstieg von +8,10 Prozent und einen Gewinn von +6,70 Prozent auf insgesamt 1,81 Mrd. EUR bei der...