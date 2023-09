Colgate-Palmolive Quartalsbilanz: Analysten prognostizieren Umsatz- und Gewinnsteigerung

Weitere Suchergebnisse zu "Colgate-Palmolive":

In knapp sechs Wochen ist es soweit: Das Unternehmen Colgate-Palmolive, mit Sitz in New York, wird seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal präsentieren. Anleger sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen und interessieren sich auch dafür, wie sich die Colgate-Palmolive Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Derzeit liegt die Marktkapitalisierung des Unternehmens bei beeindruckenden 55,90 Milliarden Euro. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf das Ergebnis der Quartalszahlen. Laut Datenanalyse erwarten Experten einen leichten Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz von Colgate-Palmolive noch 4,15 Milliarden Euro. Nun wird ein Wachstum von +8,10 Prozent auf 4,49 Milliarden Euro prognostiziert. Auch beim Gewinn erwartet man eine Steigerung um +8,10...