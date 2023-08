Colgate-Palmolive Quartalsbericht: Aktionäre erwarten Umsatz- und Gewinnsteigerung

Weitere Suchergebnisse zu "Colgate-Palmolive":

In nicht allzu ferner Zukunft wird das Unternehmen Colgate-Palmolive, mit Sitz in New York, Vereinigte Staaten, seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal präsentieren. Aktionäre sind bereits gespannt und fragen sich, mit welchem Umsatz- und Gewinnwachstum sie rechnen können. Auch die Colgate-Palmolive Aktie befindet sich weiterhin im Blickpunkt – wie hat sie sich im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

In gerade einmal 82 Tagen wird die Colgate-Palmolive Aktie ihre neuen Quartalszahlen bekannt geben. Mit einer gegenwärtigen Marktkapitalisierung von 57,21 Mrd. EUR ist der Markt gespannt auf die Ergebnisse. Laut aktuellen Datenanalysen erwarten Analystenhäuser ein leichtes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im 3. Quartal des vergangenen Jahres erzielte Colgate-Palmolive einen Umsatz von 4,04 Mrd.EUR – jetzt wird ein...