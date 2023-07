Colgate-Palmolive: Erwartungen an Umsatz und Gewinn vor 3. Quartalsbilanz in 88 Tagen

Weitere Suchergebnisse zu "Colgate-Palmolive":

In 88 Tagen wird Colgate-Palmolive, das in New York, Vereinigte Staaten ansässige Unternehmen, seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt darauf, welchen Umsatz und Gewinn das Unternehmen erzielen wird. Auch die Entwicklung der Colgate-Palmolive-Aktie im Vergleich zum Vorjahr interessiert viele Investoren.

Es sind nun noch 88 Tage bis zur Bekanntgabe der neuen Quartalszahlen durch Colgate-Palmolive. Derzeit beläuft sich die Marktkapitalisierung des Unternehmens auf 58,54 Mrd. EUR. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Aktuellen Datenanalysen zufolge rechnen Analystenhäuser damit, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht zurückgehen wird. Im dritten Quartal 2022 hatte Colgate-Palmolive einen Umsatz von 4,06 Mrd. EUR erwirtschaftet, nun wird ein Rückgang um -2,80...