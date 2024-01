Colgate-Palmolive im Aufschwung: Vorbörsliche Kurssteigerung bei Erwartung weiterer Gewinnzuwächse

Colgate-Palmolive im Aufwind: Nach starkem Vorjahr erwartet der US-Konzern weiteres Umsatz- und Gewinnwachstum für 2024.

US-Konsumgütergigant Colgate-Palmolive rechnet nach einem erfolgreichen Geschäftsjahr 2023 auch für das Jahr 2024 mit steigenden Umsätzen und Gewinnen. Das Unternehmen, das bekannt ist für Produkte wie Zahnpasta und Bürsten, gab am Freitag in New York bekannt, dass die Erlöse um ein bis vier Prozent ansteigen sollen und der Gewinn je Aktie im zweistelligen Prozentbereich zulegen wird.

Bereinigt um Zu- und Verkäufe von Unternehmensteilen sowie Wechselkurseinflüsse, erwartet Colgate-Palmolive ein Wachstum von drei bis fünf Prozent. Diese Prognose liegt im Einklang mit den Erwartungen von Analysten, die mit einem Zuwachs in der Mitte der Spanne gerechnet hatten.

Im letzten Jahr konnte Colgate-Palmolive seine Nettoerlöse um beeindruckende 8,5 Prozent auf rund 19,5 Milliarden US-Dollar (umgerechnet 17,9 Mrd. Euro) steigern. Auch der auf die Aktionäre entfallende Gewinn konnte um 29 Prozent auf 2,3 Milliarden Dollar gesteigert werden.

Dies ist das Ergebnis von wiederholten Preiserhöhungen im Laufe des Jahres. Die Aktie des Unternehmens, die an der New York Stock Exchange gelistet ist, zeigt sich vorbörslich zur Freude der Anleger um 0,71 Prozent auf 81,80 Dollar gestiegen.

Colgate-Palmolive hat sich im vergangenen Jahr als Marktführer im Konsumgütersektor behauptet und konnte seine Ziele mehrfach übertreffen. Das Unternehmen hat ambitionierte Pläne für die Zukunft und rechnet weiterhin mit einem starken Wachstum. Die Prognose für 2024 zeigt das Vertrauen des Unternehmens in seine Strategie und die Zuversicht für eine erfolgreiche Zukunft.

Der Konzern wird sich auch in Zukunft auf Innovationen und Qualitätsprodukte konzentrieren, um die Bedürfnisse der Verbraucher zu erfüllen und seine Marktposition weiter zu festigen. Colgate-Palmolive bleibt einer der weltweit führenden Anbieter von Konsumgütern und wird auch in Zukunft seine Stellung als Trendsetter und Wegbereiter in der Branche behaupten. Investoren können also zuversichtlich auf die Zukunft des Unternehmens blicken und sich über die Aussicht auf ein weiterhin profitables Wachstum freuen.

