Colgate-Palmolive Aktie: Wer hätte das gedacht?

Der Colgate-palmolive-Kurs wird am 17.08.2022, 19:18 Uhr an der Heimatbörse New York mit 82.01 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Haushaltsprodukte".

Wie Colgate-palmolive derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Colgate-palmolive 4 mal die Einschätzung buy, 10 mal die Einschätzung Hold sowie 1 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Hold". In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Colgate-palmolive-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (1 Buy, 2 Hold, 0 Sell). Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 82,18 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von -5,2 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 77,91 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Sell"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Hold".

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Colgate-palmolive-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 78,92 USD. Der letzte Schlusskurs (82,18 USD) weicht somit +4,13 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (78,66 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,47 Prozent Abweichung). Die Colgate-palmolive-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Colgate-palmolive-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Colgate-palmolive investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,4 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Haushaltsprodukte einen geringeren Ertrag in Höhe von 2112,66 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.