Colgate-Palmolive Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Bei einer Dividende von 2,37 % liegt Colgate-palmolive im Vergleich zum Branchendurchschnitt Haushaltsprodukte (3,13 %) nur leicht niedriger, mit einer Differenz von 0,76 Prozentpunkten. Daher wird derzeit die Einstufung als "Neutral" vorgenommen.

Ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Mit einem aktuellen Niveau von 9,95 wird der RSI der Colgate-palmolive als "Gut" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 29,8 und deutet ebenfalls auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut".

In den letzten zwölf Monaten erhielt Colgate-palmolive insgesamt 6 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Einschätzung des Wertpapiers "Gut" ist. Die Kursprognose der Analysten ergibt ein Abwärtspotential von -1,28 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Somit erhält Colgate-palmolive in diesem Abschnitt insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Colgate-palmolive liegt bei einem Wert von 23, im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 41,84) ist die Aktie damit unterbewertet. Aus fundamentalen Kriterien erhält Colgate-palmolive somit auch eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.