Colgate-Palmolive Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Colgate-palmolive herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 35,84 Punkten, was darauf hindeutet, dass Colgate-palmolive weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Colgate-palmolive weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 43,57). Das Wertpapier wird daher auch für den RSI25 mit "Neutral" eingestuft. Zusammen ergibt sich damit ein "Neutral"-Rating für das Colgate-palmolive-Wertpapier in diesem Abschnitt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass Colgate-palmolive derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 75,79 USD, während der Aktienkurs bei 79,98 USD liegt, was einer Abweichung von +5,53 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 77,01 USD, was einer Abweichung von +3,86 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zu Colgate-palmolive veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Weitere Studien zeigen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden. Zusammenfassend ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Schlecht".

Im Branchenvergleich erzielte Colgate-palmolive in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 3,33 Prozent. Dies bedeutet eine Underperformance von -671,72 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Haushaltsprodukte"-Branche, die im Durchschnitt um 675,05 Prozent gestiegen sind. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 158,2 Prozent im letzten Jahr, wobei Colgate-palmolive 154,87 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Die Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.