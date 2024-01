Colgate-Palmolive Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Laut Analystenmeinung hat die Colgate-Palmolive in den vergangenen 12 Monaten insgesamt eine positive Bewertung erhalten. Von den Analysten wurden 6 mal eine Kaufempfehlung, 2 mal eine neutrale Empfehlung und keine negative Bewertung ausgesprochen. Das durchschnittliche Kursziel für die Colgate-Palmolive-Aktie liegt bei 84,43 USD, was einer prognostizierten Kursentwicklung von 5,92 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher positiv bewertet.

Unter fundamentalen Gesichtspunkten wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Colgate-Palmolive im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Haushaltsprodukte-Branche als unterbewertet eingestuft. Das aktuelle KGV beträgt 23, während vergleichbare Unternehmen im Durchschnitt ein KGV von 47 aufweisen. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt in den letzten zwei Wochen hauptsächlich negative Themen. An fünf Tagen überwog jedoch die positive Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen waren ebenfalls hauptsächlich negative Themen erkennbar. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute insgesamt negativ bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Colgate-Palmolive-Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI7-Wert von 24,84 führt zu einer positiven Bewertung, während der RSI25-Wert von 41,73 eine neutrale Einstufung bedingt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis des Relative Strength-Index als positiv bewertet.