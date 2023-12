Colgate-Palmolive Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberg Materials AG":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung bezüglich einer Aktie. In den letzten Tagen wurde insbesondere über die Aktie von Colgate-palmolive in den sozialen Medien diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in dieser Zeit vor allem mit den positiven Themen rund um Colgate-palmolive, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führte. Allerdings zeigen weitere Untersuchungen, dass überwiegend negative Signale abgegeben wurden, was insgesamt zu einer negativen Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite von Colgate-palmolive mit 3,25 Prozent mehr als 151 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Haushaltsprodukte"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 665,03 Prozent erzielte, liegt die Rendite von Colgate-palmolive mit 661,78 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einer negativen Bewertung in Bezug auf die Aktienkurs-Entwicklung im vergangenen Jahr.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Colgate-palmolive liegt bei 23, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 137,04 als unterdurchschnittlich betrachtet wird. Aufgrund fundamentaler Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine positive Bewertung in dieser Hinsicht.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 8 Analystenbewertungen für die Colgate-palmolive-Aktie abgegeben, wovon 6 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Zusammengefasst ergibt sich daraus eine positive Einschätzung seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel von 84,43 USD zeigt zudem ein Aufwärtspotential von 8,16 Prozent, was zu einer positiven Empfehlung führt.

Insgesamt erhält Colgate-palmolive somit positive Ratings in Bezug auf das Anleger-Sentiment, die Aktienkurs-Entwicklung, fundamentale Kriterien und die Analysteneinschätzung.