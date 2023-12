Colgate-Palmolive Aktie: Da kann man verrückt werden!

Colgate-palmolive Aktien haben in den letzten 12 Monaten eine unterdurchschnittliche Performance erzielt. Im Vergleich zur Haushaltsprodukte-Branche sind sie um 173,9 Prozent zurückgeblieben. Der Verbrauchsgütersektor hatte eine durchschnittliche Rendite von 68,26 Prozent, wobei Colgate-palmolive 65,03 Prozent darunter lag. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war größtenteils positiv, allerdings hat sich dies in den letzten Tagen geändert. Negative Themen über Colgate-palmolive bestimmten die Diskussionen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral". Statistische Auswertungen zeigen auch eine Häufung von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen. Es gab 5 "Schlecht"-Signale und nur 1 "Gut"-Signal, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die Dividendenrendite von Colgate-palmolive liegt mit 2,77 Prozent leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,2 Prozent. Dies führt zur Einstufung "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI), ein technisches Analyseinstrument, weist darauf hin, dass die Colgate-palmolive Aktie auf einem guten Niveau ist. Der RSI liegt bei 29,68, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, deutet auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Insgesamt ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut" basierend auf dem RSI.