Colgate-Palmolive 3. Quartalsbilanz: Umsatzplus und Aktienentwicklung erwarten Aktionäre

In 49 Tagen wird das in New York ansässige Unternehmen Colgate-Palmolive seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal bekannt geben. Die Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Colgate-Palmolive Aktie.

Die aktuelle Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 56,46 Mrd. EUR. Die Aktionäre und Analysten warten gespannt auf die Quartalsergebnisse. Laut aktuellen Analysen wird ein leichtes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal erwartet. Im 3. Quartal des Vorjahres betrug der Umsatz von Colgate-Palmolive noch 4,15 Mrd. EUR, jetzt wird ein Anstieg von +8,10% auf 4,49 Mrd. EUR erwartet.

Im Jahresvergleich sind die Analysten optimistisch gestimmt: Der Umsatz soll um +8,00% steigenfallen und der Gewinn um +6,70% auf 1,79 Mrd. EUR ansteigen.

