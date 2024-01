Colfaxration Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Die Aktie der Enovis wird von Analysten langfristig als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von 18 Analysten wurden 4 Bewertungen als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft. Im letzten Monat gab es 1 "Gut"-Bewertung, 0 "Neutral"-Bewertungen und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Damit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Gesamteinschätzung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 69,67 USD, was einer Erwartung von 21,52 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 57,33 USD liegt. Auf Basis dieser Schätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

In der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der aufzeigt, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Aktuell liegt der RSI der Enovis bei 38,8 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 30, was ebenfalls als "Neutral" gilt. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der Enovis-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 54,9 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 57,33 USD wird daher aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 51,05 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt von +12,3 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Enovis-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Aktivität im Netz hinsichtlich der Diskussionsintensität erhöht ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird die Enovis-Aktie daher als "Gut"-Wert eingestuft.